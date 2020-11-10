Batman'da kaynak ustası yaptı köy halkı şaşırdı: Hem kara hem de suda gidebiliyor

Ender Demir, "Batman Hasankeyf’te yapılan baraj ile birlikte kayık alma gereği duydum araştırdım soruşturdum hazır olan bir kayık almak istedim. Araştırma sonucunda hem karada hem suda gidebilen özeliğe sahip olmadığı için kendim bir çalışma yapmaya karar verdim." dedi.