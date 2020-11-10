Burdur'da yanan odayı 8 yıl 'delil' için kilitli tutan aileye mahkemeden şoke eden karar

BURDUR'da yanmasının ardından 8 yıldır 'delil amaçlı' kilitli tutulan oda geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Mahkeme olaydan 5 yıl sonra verdiği kararla aileyi şoka uğrattı. Ailenin açtığı tazminat davası reddedildi.

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Eve yeni alınan televizyonun patlamasıyla 153 gün yoğun bakımda tutulan çocuk, yüzde 61 engelli kaldı. Oğulları ölümden dönen aile, hukuk mücadelesi başlattı. Yangında küle dönen odayı, aradan geçen 8 yıla rağmen 'delil' amaçlı kilitli tutan ailenin 450 bin TL istemiyle açtığı tazminat davası, Bucak 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi.

19'uncu duruşmada verilen kararın ardından gazetecilere konuşan İsa Gürdal, "Yanan odaya baktıkça aynı kabusu yaşadık, yangında eşim Melek Gürdal, Melih'i kurtarırken yaralandı. Bir hafta tedavi gördü. Oğlum Melih ise vücudunda oluşan ağır yanıklardan dolayı 153 gün yoğun bakımda kaldı. Onlarca ameliyatı oldu. Yüzde 61 engelli kaldı. Mahkeme açtığımız davanın 5 yıl sonra reddine karar verdi." diye konuştu.

"Biri hakim ile olmak üzere üç kez keşif yapıldı"

Baba Gürdal, "Bugüne kadar yanık odayı deliller yok olmasın ümidiyle 8 yıl korudum. Biri hakim ile olmak üzere üç kez keşif yapıldı. Bilirkişiler yangının televizyondan çıktığını söyledi. Mahkemenin kararı bizi şok etti. Davayı kazansaydım alacağım parayı oğlumun tedavisinde kullanacaktım" dedi.

"İstinaf mahkemesine taşınacak"

Ailenin avukat Anıl Yetişkin de kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Anıl Yetişkin, "Mahkemeden hiç beklemediğimiz bir karar çıktı. Yangının televizyondan çıktığı gösterilir nitelikteydi. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesi ve tazminat konusunda uzman birisinden rapor alınmasını talep etmiştik. Nasıl oldu anlayamadım ama hakim kararı gerekçeli kararında açıklayacağını söyledi. Bir üst mahkeme istinaf mahkemesi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gerekçeli karardan sonra başvuracağız" diye konuştu.

Olay hakkında:

Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyü Arpalık mevkisinde yaşayan İsa Gürdal (38), 17 Nisan 2012 günü televizyon satın aldı. Ancak televizyon satın alındıktan 3 ay sonra bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında, televizyonun bulunduğu odada olan 3 yaşındaki Melih'i alevlerin arasından anne Melek Gürdal kurtardı.