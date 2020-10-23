Burdur'da 8 yıldır evdeki bir odayı kilitli tutuyorlar baktıkça aynı kabusu yaşıyorlar

Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyü Arpalık mevkisinde yaşayan İsa Gürdal (38), 2012 yılında bir alışveriş merkezinden televizyon satın aldı. İddiaya göre televizyon alındıktan 3 ay sonra bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında televizyonun bulunduğu odada olan Melih, alevlerin içinden annesi Melek tarafından kurtarıldı. Melek Gürdal'ın ellerinde de yanıklar oluştu.