Burdur'da 8 yıldır evdeki bir odayı kilitli tutuyorlar baktıkça aynı kabusu yaşıyorlar
BURDUR'da 8 yıl önce evin bir odasında çıkan yangın Gürdal çiftinin 11 yaşındaki oğlunun yüzde 61 engelli kalmasına neden oldu. Yeni alınan televizyonun patlamasıyla oluşan yangın hakkında açılan dava için oda 'delil' amaçlı kilitli tutuluyor.
Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyü Arpalık mevkisinde yaşayan İsa Gürdal (38), 2012 yılında bir alışveriş merkezinden televizyon satın aldı. İddiaya göre televizyon alındıktan 3 ay sonra bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında televizyonun bulunduğu odada olan Melih, alevlerin içinden annesi Melek tarafından kurtarıldı. Melek Gürdal'ın ellerinde de yanıklar oluştu.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, televizyonun patladığı oda küle döndü. Anne Melek Gürdal Bucak Devlet Hastanesi'nde, Melih Gürdal ise ambulans helikopterle götürüldüğü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.
153 günlük yoğun bakımda kalan küçük çocuk yüzde 61 engelli kaldı. Oğulları ölümden dönen aile, hukuk mücadelesi başlattı. 8 yıl önce yaşadıkları olayı gözleri dolarak anlatan Melek Gürdal, olayı ilk günkü gibi anlattı.
Anne Gürdal şöyle konuştu: "17 Nisan 2012 salı sabahı kalktık. Kahvaltımızı yaptık, eşim işe gitti. Oğlum Melih yeni aldığımız televizyonu izlerken serada çalışmaya başladım. Saat 09.00 sıralarıydı. Seradan oğlumun bulunduğu odanın alev alev yandığını gördüm. Can havliyle koştum, alevler arasında içeri girdim. Oğlum yatıyordu. Hemen alıp dışarı çıkarmaya çalıştım. Melih'in üzerindeki elbiseler alev alev yanarken kucakladım, ellerim yandı. Melih'i yere düşürdüm, tekrar aldım.