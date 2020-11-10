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Otomobil satarken kabus yaşadı ben yaptım siz yapmayın

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da otomobil satan kişilerle müşteri olarak tanıştıktan sonra onları sahte ödeme belgeleri ile kandırıp, araçları noter satışıyla alıp kaçtıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Hulusi Topkara "Kimse parasını almadan noter satışında imza atmasın. Ben yaptım ve otomobilim elimden gitti. Bir yandan şanslıyım polisin çalışmasıyla otomobil bulundu. Ancak sizinki bulunmayabilir."dedi.

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Esenyurt'ta polise başvuran Hulusi Topkara (24) otomobilini satmaya çalışırken çaldırdığını söyleyerek yardım istedi.

Hulusi Topkara, "Polis olduğunu söyleyen kişilerle anlaştık. Bir miktar para verdikten sonra aracın devrini üzerlerini almak için ertesi gün buluştuk. Ben otomobili onlara vermiştim. Ancak otomobille kaza yaptıklarını söylediler. Bana sonradan fotomontaj olduğu öğrendiğim kaza yapmış aracımın fotolarını gösterdiler. Paranın geri kalanını EFT yaptıklarını söylediler. Ben de onlara inanıp noter satışı yaptım. Sözde paranın hesaba gelmesini beklerken yanımdan  kaçtılar." dedi.

Polis şüphelileri benzin istasyonunda yakaladı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin izini kısa sürede buldu. Şüpheliler Müslüm Y.(30), Eren L.(24), Cumali A.(28) gözaltına alındı. Bir akaryakıt istasyonunda polis operasyonla yakalanan şüphelilerin sorgusu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı.

Sahte polis kimliği çıktı

Şüphelilerin üzerinden 1 ruhsatsız silah ile 2 adet sahte plaka ve bir sahte polis kimliği ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden güveni kötüye kullanmak, dolandırıcılık, yağma , yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin N.G. adlı kişinin de benzer yöntemle otomobilini çaldığı ortaya çıktı.

"Mağdur: Ben yaptım siz yapmayın"

Şüphelilerin yakalanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Hulusi Topkara "Kimse parasını almadan noter satışında imza atmasın. Ben yaptım ve otomobilim elimden gitti. Bir yandan şanslıyım polisin çalışmasıyla otomobil bulundu. Ancak sizinki bulunmayabilir."dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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