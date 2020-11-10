BIST 1.241
DOLAR 8,17
EURO 9,65
ALTIN 495,60
HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

16 kişilik seçici kurul belirledi! İşte Türkiye'nin Oscar adayı filmi

TÜRKİYE’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi oldu.

Abone ol

Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayını belirledi.

Seçici Kurul’un bugün gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliğine başvuran 23 film değerlendirildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi Kurul tarafından Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.


Filmin konusu
Türkiye’nin Oscar adayı olan film kızı ile aynı zekâ yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor. Filmde, 1983 yılında Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan “Memo” görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın ise tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

Oyuncuları 
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ülkeler belirledi! İşte 2021 Oscar Ödülleri en iyi film aday adayları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin ederek göreve başladı! İşte ilk mesajları
Putin'den 'Aliyev ve Paşinyan' açıklaması: Destek olmalıyız
Eskişehir'de dinlenme tesisinde ele geçirildi! Gramı 4 milyon TL
Otomobil satarken kabus yaşadı ben yaptım siz yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ı DEVA ve Gelecek Partisi'ni kilitlemek için seçti
Mehmet Ceyhan'dan MIS-C ile ilgili çarpıcı uyarılar! Bu 3 belirtiyi gören hastaneye koşsun
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da aniden yere yığılan alkollü vatandaş, koronavirüs paniğine neden oldu
Mardin'de şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk gönüllerde yaşatılıyor
İzmir'de 17 saat sonra enkaz altından çıkarılan İnci Okan kemanına kavuştu
Karabük'te baltalı hırsıza karşı 'ölü' numarası: Işığı yakabilseydim öldürürdü
Rus askerleri, Dağlık Karabağ’a konuşlandırılıyor
Masumlar Apartmanı İnci'nin kardeşi Ege kimdir gerçek adı nedir?
Yorumlar