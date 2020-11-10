Ülkeler belirledi! İşte 2021 Oscar Ödülleri en iyi film aday adayları
93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için ülkeler adaylarını belirliyor. Oscar tarihinde "Yabancı Dilde En İyi Film" olarak yerini alan kategorinin adı birkaç yıl önce değiştirilmiş ve En İyi Uluslararası Film olarak düzenlenmişti.
Her geçen yıl Oscar Ödülleri'nde yabancı filmlerin gücü ve etkisi artış gösteriyor. Bu nedenle de rekabetin artması, farklı ülkelerin filmlerini daha cesur bir şekilde Oscar yarışmasına sokma kararı aldığı görülüyor. Oscar tarihinde "Yabancı Dilde En İyi Film" olarak yerini alan kategorinin adı birkaç yıl önce değiştirilmiş ve En İyi Uluslararası Film olarak düzenlenmişti.
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Geçtiğimiz aylardan itibaren En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarıştırmak üzere filmlerini seçen onlarca ülke oldu. 2021 Oscar Ödülleri için bugüne dek resmi olarak açıklanan En İyi Uluslararası Film kategorisi aday adayı filmleri Beyazperde sıraladı.
İŞTE EN İYİ FİLM ADAY ADAYLARI...
218
Sun Children (İran)
318
Heliopolis (Cezayir)
418