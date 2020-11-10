Ülkeler belirledi! İşte 2021 Oscar Ödülleri en iyi film aday adayları

Her geçen yıl Oscar Ödülleri'nde yabancı filmlerin gücü ve etkisi artış gösteriyor. Bu nedenle de rekabetin artması, farklı ülkelerin filmlerini daha cesur bir şekilde Oscar yarışmasına sokma kararı aldığı görülüyor. Oscar tarihinde "Yabancı Dilde En İyi Film" olarak yerini alan kategorinin adı birkaç yıl önce değiştirilmiş ve En İyi Uluslararası Film olarak düzenlenmişti.