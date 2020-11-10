Bursa'da kardeşinin ilaçlarını sakladı! Dehşet saçtı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş’ı (51) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Tahir Ulutaş (60) 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 24 Ekim 2019 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Tahir Ulutaş, evinde kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş ile bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavga sırasında da maden işçisi kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş'a pompalı tüfek ile ateş etti. Hasan Hüseyin Ulutaş, olay yerinde hayatını kaybederken, Tahir Ulutaş gözaltına alındı. Mustafakemalpaşa Adliyesi’nde tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi’ne koyulan Tahir Ulutaş hakkında 'altsoyda akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Tahir Ulutaş, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Ulutaş, astım hastası olduğunu, kardeşinin ilaçlarını saklayarak kendini darbettiğini, öldürmek kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.



İyi hal indirimiyle de 15 yıla düşürüldü

Cumhuriyet savcısı ise sanığın 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını, verilecek cezada ise haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulduğunda "Adalete saygım sonsuz" diyen Tahir Uludaş'a önce 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza tahrik indirimiyle 18 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 15 yıla düşürüldü.