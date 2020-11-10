Atatürk için Dolmabahçe'de mevlit okutuldu Vali Yerlikaya ve İmamoğlu da katıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü münasebetiyle Dolmabahçe'de yer alan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlid programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.
Bezmialem Valide Sultan Camii'nde ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutuldu. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı program öncesi cemaat içeriye tek tek alındı. Mesafeli bir şekilde oturma planına uyuldu ve sonrasında duaya geçildi.
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Vali Yerlikaya ve İmamoğlu da katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da programa katıldı.
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Dualar okundu
Programda ilk olarak İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, dua okudu. Ardından mevlide geçildi.
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Program sonunda cami önünde lokma da dağıtıldı.
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