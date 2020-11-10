Atatürk için Dolmabahçe'de mevlit okutuldu Vali Yerlikaya ve İmamoğlu da katıldı

Bezmialem Valide Sultan Camii'nde ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutuldu. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı program öncesi cemaat içeriye tek tek alındı. Mesafeli bir şekilde oturma planına uyuldu ve sonrasında duaya geçildi.