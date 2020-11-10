Masumlar Apartmanı İnci'nin kardeşi Ege kimdir gerçek adı nedir?

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın Ege'si kimdir merak konusu oldu. İnci'nin erkek kardeşi olan Ege karakterine genç oyuncu Emir Özden oynuyor. Peki Emir Özden kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?

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Masumlar Apartmanı dizisinde Ege karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Emir Özden'in kim olduğu merak ediliyor. Birçok insan Emir Özden'in kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki ama Masumlar Apartmanı dizisinin Ege'si kimdir?

Masumlar Apartmanı Ege kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Ege karakterini Emir Özden canlandırmaktadır. Masumlar Apartmanı'nın Ege'si Emir Özden 21 Ekim 1996 yılında doğmuştur. Genç oyuncular arasında dikkat çekmektedir. Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.

Emir Özden kimdir?

Emir Özden, 21 Ekim 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş genç bir oyuncudur. 1.68 boyundadır.61 kilogramdır. Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamasının ardından Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitimine devam etmiştir. Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır.

Emir Özden’in Yer Aldığı Diziler

2020 – Masumlar Apartmanı (Ege)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Emre)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Kömür)

2015 – Poyraz Karayel

2014 – Not Defteri

2013 – Böyle Bitmesin

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam