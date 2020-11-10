BIST 1.242
DOLAR 8,17
EURO 9,65
ALTIN 495,37
HABER /  YEREL

İzmir'de 17 saat sonra enkaz altından çıkarılan İnci Okan kemanına kavuştu

Anadolu Ajansı

Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden İnci Okan'ı ziyaret ederek keman hediye etti.

Abone ol

DEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Hotar'ın, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra çıkarılan DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

İlk ziyaretinde kemanını özlediğini ve bir an önce kavuşmak istediğini söyleyen İnci'nin isteğini, ikinci ziyaretinde yerine getiren Hotar, İnci'ye bir keman hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hotar, depremde enkaz altında kalmasına rağmen keman tutkusunu kaybetmeyen İnci'ye moral vermek istediklerini belirtti.

"Çok sevdiği enstrümanından uzak kalmasını istemedik''
İnci'nin, enkazdan çıktığı ilk anlardan itibaren kemanına olan özlemini dile getirdiğini bildiren Hotar, "Çok sevdiği enstrümanından uzak kalmasını istemedik. Kemanın, uğur ve mutluluk getirmesini umuyorum. Tedavisi devam eden İnci, umarım yakın zamanda taburcu edilir ve bize bir resital verir." ifadelerini kullandı.

İnci Okan da Rektör Prof. Dr. Hotar'a teşekkür ederek, "Taburcu olduktan sonra bir dinleti sunmayı ben de çok istiyorum." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin ederek göreve başladı! İşte ilk mesajları
Putin'den 'Aliyev ve Paşinyan' açıklaması: Destek olmalıyız
Eskişehir'de dinlenme tesisinde ele geçirildi! Gramı 4 milyon TL
Otomobil satarken kabus yaşadı ben yaptım siz yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ı DEVA ve Gelecek Partisi'ni kilitlemek için seçti
Mehmet Ceyhan'dan MIS-C ile ilgili çarpıcı uyarılar! Bu 3 belirtiyi gören hastaneye koşsun
ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te baltalı hırsıza karşı 'ölü' numarası: Işığı yakabilseydim öldürürdü
Rus askerleri, Dağlık Karabağ’a konuşlandırılıyor
Masumlar Apartmanı İnci'nin kardeşi Ege kimdir gerçek adı nedir?
TFF 1. Lig'in 10-12. hafta programları açıklandı
Bursa'da kardeşinin ilaçlarını sakladı! Dehşet saçtı
Rabia Doya Doya Moda'dan elendi mi neden yok TV8'den açıklama
Yorumlar