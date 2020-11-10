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ABD'den Peşmerge güçlerine 2 ay içinde ikinci askeri yardım

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerine, zırhlı araçlar ve askeri malzemeler teslim edildi. Teslim dolayısıyla Erbil'de tören düzenlendi.

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ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Peşmerge güçlerine 250 milyon dolarlık destek kararı kapsamında 2 ay içinde ikinci kez zırhlı araç ve teçhizat yardımında bulundu.

ABD'nin Peşmerge güçlerine bağlı 14. ve 16. Piyade Tugayı için gönderdiği zırhlı araçlar ile lojistik ve diğer askeri malzemelerin teslimi dolayısıyla Erbil'de tören düzenledi.

IKBY Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ve ABD'li General John Teichert'ın katıldığı törende, ABD'nin Peşmerge güçlerine askeri yardımları teslim edildi.

Teslim edilen askeri yardımlar arasında 150 Hummer zırhlı araç, askeri yük araçları, yakıt tankerleri, modern silahlar ve lojistik malzemeler yer aldı.

ABD, Irak'taki Peşmerge güçlerine 250 milyon dolarlık yardım kararı kapsamında 16 Eylül’de de iki tugaya zırhlı araç ve lojistik malzeme göndermişti.

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