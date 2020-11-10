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TÜSİAD'dan Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'a tebrik mesajı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği(TÜSİAD), yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a "yatırımcılara güven veren ve yapısal reformları içeren kapsamlı bir programın uygulanması" önerisinde bulundu.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği(TÜSİAD), yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a tebrik mesajı yayınladı.

TÜSİAD'ın yeni ekonomi yönetimini tebrik ettiği mesaj şöyle;

"Ekonomimiz son yıllarda yaşanan şoklar ve salgın etkisi ile zorlu bir dönemden geçmektedir. Makroekonomide dengeyi yakalamak, yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına dönmek ve istihdamı salgın öncesi seviyelere hızla çıkarabilmek için finansal istikrarın sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bunun için serbest piyasa ilkelerinin gözetilmesi, ekonomi politikalarında öngörülebilirliğin artırılması ve kurumların bağımsızlıklarının ve liyakatın güçlendirilmesi gerekmektedir. Mali disiplin ve ekonomik istikrarı önceliklendiren, yatırımcılara güven veren ve yapısal reformları içeren kapsamlı bir programın uygulanması yatırım ortamını güçlendirecek, ekonomide güveni artıracak ve istihdamın gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Sayın Lütfi Elvan’ı ve Merkez Bankası Başkanlığına atanan Sayın Naci Ağbal’ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

TÜSİAD olarak, ekonomik istikrarı sağlamış, güçlü bir demokrasiye ve hukuk devletine sahip müreffeh bir Türkiye için kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."

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