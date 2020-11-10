BIST 1.241
DOLAR 8,17
EURO 9,65
ALTIN 495,62
HABER /  YEREL

WhatsApp grubundan polisin uygulama noktalarını paylaştılar! Soruşturma başlatıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kurdukları WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Bursa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan bazı kişilerin kurdukları WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak, denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.

Ayrıca grup yöneticilerinin sadece güvendikleri kişileri WhatsApp grubuna ekledikleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gruba üye kişilerin cep telefonu numaralarından kimliklerini tespit etti. Polis, savcılık kararıyla grup üyesi 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Son dakika Türk askerinden PKK'yı felç eden darbe! 26 terörist öldürüldü
16 kişilik seçici kurul belirledi! İşte Türkiye'nin Oscar adayı filmi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin ederek göreve başladı! İşte ilk mesajları
Putin'den 'Aliyev ve Paşinyan' açıklaması: Destek olmalıyız
Eskişehir'de dinlenme tesisinde ele geçirildi! Gramı 4 milyon TL
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da en acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
TÜSİAD'dan Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'a tebrik mesajı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması: İlişkilerimizi zehirleyen konuların ele alınmasını bekliyoruz
Antalyaspor'da Ersun Yanal sesleri
Türkiye’nin en çok satan telefon markası açıklandı! İlk 5 şaşırttı
Safiye'nin annesi kim Masumlar Apartmanı Hasibe gerçekte kimdir?
Yorumlar