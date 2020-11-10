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Yalova'da 31 kadına fuhuş yaptıran çeteye operasyon çökertildi

Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çete çökertildi.

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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak fuhuş yaptırıp, yer temin ettikleri, bu işleri yaparken uyuşturucu ve silah kullandıkları iddia edilen bir gurubu teknik takibe aldı.

16 kişi yakalandı 

Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda, çete üyesi oldukları iddia edilen 16 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise kaçtı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ve 2 ayrı iş yerinde yapılan aramalarda, 128 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 şişe sahte içki ele geçirildi.

19'u yabancı 31 kadın gözetim altına alındı

Fuhuş yaptıkları tahmin edilen 12’si Türk 19’u yabancı uyruklu toplam 31 kadın gözetim altına alındı.

Sağlık kontrolü yapıldıktan sonra ifadeleri alınan bayancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edilecekleri öğrenildi.

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