Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Gençlerbirliği oyuncusu Mattias Erik Johansson'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçtaki kural dışı hareketi nedeniyle Ersin Destanoğlu'nun tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edilirken; Gençlerbirliği oyuncusu Mattias Erik Johansson ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edilen isim oldu.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve Ankaragücü çirkin ve kötü tezahürat; Kayserispor ise talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Ümraniyespor, Ankaraspor, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ve Akhisarspor oyuncusu Theodor Elmar Bjarnason'un da PFDK'ye sevkine karar verildi.