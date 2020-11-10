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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a ABD başkanlık seçimleri sonrası mesaj gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a ABD başkanlık seçimleri sonrası mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, Sayın Başkan, ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Resmî seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin,son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Türkiye ve ABD arasındaki müttefiklik ilişkisine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim.

Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim."

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