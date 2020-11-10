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Denizli'de koruma altında bulunan 200 yıllık evde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de yaklaşık 200 yıllık tarihi evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları uzun süre devam etti.

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DENİZLİ'nin Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesinde meydana gelen yangın, edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin’e ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 yıllık tarihi çıktı.

Evde kimsenin oturmadığı ve koruma altında olduğu belirtilen tarihi evde yangın çıkması neticesinde vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının nasıl çıktığı ise soğutma çalışmalarının ardından belli olacağı öğrenildi.

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