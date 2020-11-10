Erdoğan ve Putin telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla görüştü. İki liderin Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölge konularını görüştüğü belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla görüştü. İki liderin Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölge konularını görüştüğü belirtildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan'ın imzaladığı protokolle Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı ve çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını söyledi.