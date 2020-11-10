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Çavuşoğlu ve Akar'dan, İlham Aliyev'e tebrik ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İlham Aliyev’i ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Yukarı Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

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