2021 yılında asgari ücret rakamları belli oldu! İşte 2021 yılı asgari ücret zamları
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için 1 Aralık’tan itibaren çalışmaya başlayacak. Milyonlarca asgari ücretli yeni yılda asgari ücretin kaç lira olacağını merak ediyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için 1 Aralık’tan itibaren çalışmaya başlayacak. 2021 yılında memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde artış oranı yüzde 3+3 olarak belirlendi. Peki 2021 yılında asgari ücret artışı ne olacak? Asgari ücrette artış senaryoları neler,
Asgari ücret her yıl bir önceki yılın aralık ayında belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 1 Aralık’tan itibaren çalışmaya başlayacak. Komisyonda işçi, işveren ve devlet 5’er üye ile temsil ediliyor. İşçiler adına en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ, işverenler adına da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) üyeler görev yapıyor.
Geçen yıllarda ne kadar zam yapıldı?
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, asgari ücrette artış senaryolarını yazdı. Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30.0, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019 yılında yüzde 26.1, 2020 yılında da yüzde 15 oranında artırıldı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yıllık bazda 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018’de yüzde 20.30, 2019 yılında da yüzde 11.84 oranında arttı.