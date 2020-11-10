2021 yılında asgari ücret rakamları belli oldu! İşte 2021 yılı asgari ücret zamları

Asgari ücret her yıl bir önceki yılın aralık ayında belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 1 Aralık’tan itibaren çalışmaya başlayacak. Komisyonda işçi, işveren ve devlet 5’er üye ile temsil ediliyor. İşçiler adına en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ, işverenler adına da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) üyeler görev yapıyor.