BIST 1.243
DOLAR 8,11
EURO 9,58
ALTIN 489,80
HABER /  DÜNYA

İtalya'da 14 Nisan'dan bu yana en yüksek koronavirüsten ölüm sayısı

İhlas Haber Ajansı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 580 kişinin hayatını kaybetmesiyle 14 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kayda geçti.

Abone ol

Avrupa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesini sürdürüyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 217 bin 758 testte 35 bin 98 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 995 bin 463'e yükseldiği bildirildi. Ülkede toplam aktif Kovid-19 hasta sayısının ise 590 bin 110'a ulaştığı belirtildi.

İtalya'da 14 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı

Açıklamada; son 24 saatte virüs nedeniyle 580 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken; ülkede 14 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. İtalya'da 24 Nisan'da 602 kişi Kovid-19'a yenik düşmüştü. Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 330'a ulaştı. Son 24 saat içinde 122 kişi daha yoğun bakıma alınırken; İtalya genelinde toplam 2 bin 971 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

4 bölge daha riskli grupta

Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Silvio Brusafero, gün içinde düzenlenen basın toplantısında, İtalya'da salgında yaşanan 2. dalga verilerini değerlendirdi. Ülke genelinde bulaşma katsayısının 1,7 civarında seyrettiğini ifade eden Brusafero, "Yayılımın artış hızında bir yavaşlama kaydettik ama bulaşma katsayısını 1'in altına düşürmek zorundayız" dedi. Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Brusafero, 4 bölgeden gelen verilerin 'yüksek risk olarak kabul edilen' düzeylere yaklaştığını ifade ederek bu bölgelerde kısıtlama tedbirlerinin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

İtalya'da 5 bölge, yüksek risk anlamına gelen 'kırmız bölge' ilan edilmişti. Söz konusu bölgelerde tam zamanlı karantina uygulanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması geldi! İşte sokağa çıkış saatleri
Hafter’in oğlunu eleştiren aktivist sokak ortasında öldürüldü
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü
Ankara'da 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağı
Berat Albayrak Cumhurbaşkanı'na kırıldı mı?
Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı geldi
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de koronavirüs öldürme makinesi geliştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump mesajı
Denizli'de koruma altında bulunan 200 yıllık evde yangın çıktı
Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu
Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi
Öğretmenler günü hediye fikirleri erkek öğretmene ne alınır?
Yorumlar