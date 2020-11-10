BIST 1.243
DOLAR 8,12
EURO 9,59
ALTIN 489,72
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ABD'de koronavirüs öldürme makinesi geliştirildi

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics; mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir 'koronavirüs öldürme makinesi' geliştirdiğini duyurdu.

Abone ol

Nanowave adı verilen bu teknolojinin virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor.

Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor.

Nanowave’in ABD'de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması geldi! İşte sokağa çıkış saatleri
Hafter’in oğlunu eleştiren aktivist sokak ortasında öldürüldü
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü
Ankara'da 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağı
Berat Albayrak Cumhurbaşkanı'na kırıldı mı?
Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump mesajı
Denizli'de koruma altında bulunan 200 yıllık evde yangın çıktı
Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu
Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi
İstanbul'daki semt pazarları hakkında önemli karar!
Doya Doya Moda Ceren kimdir kaç yaşında Ceren Keskin kaç kilo?
Yorumlar