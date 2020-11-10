Trump: Koronavirüs aşısının başarısını seçimi kazanmayayım diye gizlediler

Seçimi kaybeden ve koltuğunu Joe Biden'a devredecek olan mevcut ABD Başkanı Donald Trump, küresel salgının seçimlerde kendisine karşı koz olarak kullanıldığını düşünüyor.

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Koltuktaki ikinci dönem için girdiği seçimleri kaybettiği açıklansa da Twitter hesabından mesaj vermeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partiyi ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesini (FDA) hedef aldı.

Pazartesi günü Pfizer'ın muhtemel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 90 etkili olduğunu açıklamasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"FDA ve Demokratlar aşıyla galibiyet kazanmamı istemediği için seçim öncesinde değil 5 gün sonra ortaya çıktı. Bunların tamamını söylemiştim.

Joe Biden başkan olsaydı aşıyı 4 yıl daha ne siz görürdünüz ne de FDA bu kadar hızlı onaylardı. Bürokrasi milyonlarca hayatın mahvolmasına neden olurdu."

Trump, daha sonra yaptığı paylaşımlarda da aşıyı kendisinin başarısı gibi gösteren kişilerin görüşlerine yer verdi ve üst üste attığı mesajları seçimlere bağlayarak 'kazanacağız' diye bitirdi.