BIST 1.243
DOLAR 8,14
EURO 9,62
ALTIN 491,35
HABER /  EKONOMİ
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Hakan Atilla istifa iddialarına cevap verdi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, sosyal medyada görevinden istifa ettiği iddialarına cevap verdi. Cüneyt Özdemir'e konuşan Atilla, görevinin başında olduğunu söyledi.

Abone ol

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ile istifa iddialarıyla ilgili konuştu. 

Twitter hesabından yaptığı görüşmeyi anlatan Özdemir, Hakan Atilla'nın görevini bıraktığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade eden böyle bir dönemde Atilla gibi bir ismin harcanmaması gerektiğini söyledi.

İşte Cüneyt Özdemir'in o paylaşımı;

"Şimdi Borsa İst Gn Müd Hakan Atilla ile konuştum. Aramızda şu konuşma geçti. C; Hakan Atilla istifa mı ettin ? H: Hayır bu iddiaların aslı astarı yok. İstifa etmedim, görevimin başındayım. Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim.

Hakan Atilla ilk harcanan oluyorsa vay haline AK Partinin! Hakan Atilla ki ABD'de 30 ay yattı ülkesi aleyhine tek bir kelime etmedi. Geldi Borsanın başında gayet başarılı işlere imza attı, atıyor ama dedikodu kazanına ilk atılan o oluyor. At izi, it izi karışması buymuş demek ki!"

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a tebrik mesajı
Trump: Koronavirüs aşısının başarısını seçimi kazanmayayım diye gizlediler
Galatasaray'da erken seçim kararı
Karabük'te yaşlı evine giren gaspçıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu
Türk heyetinden İlham Aliyev'e ziyaret
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ itirafı : Bizim için çok kötü olacaktı
ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump'tan giderayak Pentagon operasyonu
Ali Koç: İyi bir başkan olamadım
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 2 haftadır sokak sokak oğlunu aradı! Bakın nerede bulundu
Türkiye’nin en çok satan telefon markası açıklandı! İlk 5 şaşırttı
65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi! Listede 12 şehir var
Yorumlar