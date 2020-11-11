Hakan Atilla istifa iddialarına cevap verdi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, sosyal medyada görevinden istifa ettiği iddialarına cevap verdi. Cüneyt Özdemir'e konuşan Atilla, görevinin başında olduğunu söyledi.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ile istifa iddialarıyla ilgili konuştu.

Twitter hesabından yaptığı görüşmeyi anlatan Özdemir, Hakan Atilla'nın görevini bıraktığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade eden böyle bir dönemde Atilla gibi bir ismin harcanmaması gerektiğini söyledi.

İşte Cüneyt Özdemir'in o paylaşımı;

"Şimdi Borsa İst Gn Müd Hakan Atilla ile konuştum. Aramızda şu konuşma geçti. C; Hakan Atilla istifa mı ettin ? H: Hayır bu iddiaların aslı astarı yok. İstifa etmedim, görevimin başındayım. Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim.

Hakan Atilla ilk harcanan oluyorsa vay haline AK Partinin! Hakan Atilla ki ABD'de 30 ay yattı ülkesi aleyhine tek bir kelime etmedi. Geldi Borsanın başında gayet başarılı işlere imza attı, atıyor ama dedikodu kazanına ilk atılan o oluyor. At izi, it izi karışması buymuş demek ki!"