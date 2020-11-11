Abdulkadir Selvi: Erdoğan öngörülemez bir lider olduğunu gösterdi

Berat Albayrak'ın istifası sonrası yaşanan sürece dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "27 saatin sonunda Erdoğan öngörülemez bir lider olduğunu gösterdi" dedi.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "27 saatin sonunda Erdoğan öngörülemez bir lider olduğunu gösterdi. Berat Bey’in istifasını kabul ederken, yerine tecrübeli bir isim olan Lütfi Elvan’ı atadı" diye yazdı.

Selvi, "Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasıyla başlayan ve 27 saat devam eden süreçte her kafadan bir sesin çıkması önlendi. Değişik kaynaklardan yapılan açıklamaların farklı tartışmalara yol açmasının önüne geçilmiş oldu." düşüncesini dile getirdi ve şöyle devam etti:

- Kimi zaman yapılan açıklamalar yeni krizlere neden olabiliyor. Ya da en azından tartışmayı farklı bir zemine kaydırabiliyor. O nedenle tek kanaldan bilgi verilmesi önemliydi.

- Ayrıca Berat Bey’in Cumhurbaşkanı’nın damadı olması nedeniyle işin bir de aile boyutu vardı. O nedenle sürecin tek elden yönetilmesi önemliydi. Kamuoyu Berat Albayrak’ın istifasının kabul edildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasından öğrendi.