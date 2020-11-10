Vaka sayısı artıyor! Ağır hasta sayısına dikkat

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosunu açıkladı! Buna göre bugün 2 bin 529 kişiye koronavirüs tanısı konurken ağır hasta sayısı ise 3 bini geçti.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosunu açıkladı! Buna göre bugün 2 bin 529 kişiye koronavirüs tanısı konurken ağır hasta sayısı ise 3 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı dikkat çekti

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" dedi.