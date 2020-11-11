Hakan Atilla Borsa İstanbul'dan istifa etti iddiası! Çifte açıklama geldi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifa ettiği haberleri ortalığı karıştırdı. Hem Hakan Atilla hem Bosa İstanbul bu iddiaları yalanladı. İşte istifa balonuyla ilgili yaşananlar.

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Halkbank davası kapsamında ABD'de 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın istifa ettiği öne sürüldü. Berat Albayrak'ın ardından Atilla'nın da istifa ettiği iddiaları kulisleri hareketlendirirken haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

Hakan Atilla ile görüşen gazeteci Cüneyt Özdemir, Atilla'nın, "İstifa mı ettin" sorusuna, "Hayır bu iddiaların aslı astarı yok. İstifa etmedim, görevimin başındayım. Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim" dediğini aktardı.



Habertürk'ten Rahim Ak da, "Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla’nın istifa ettiği dedikoduları var. Ben kendileri ile görüştüm asla böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylediler" sözleriyle iddianın doğru olmadığını Twitter hesabından duyurdu.

BIST'ten açıklama

Borsa İstanbul da Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifasına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nde yapılan açıklamada da "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.



Hazine Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak, İran'a yönelik yaptırımları delme suçundan ABD'de hapis yatan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı, cezasını çekip Türkiye'ye gönderildikten sonra 2019'da havalimanında karşılaşmıştı. Atilla döndükten birkaç ay sonra Borsa İstanbul Genel Müdürü olmuştu.