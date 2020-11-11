BIST 1.243
DOLAR 8,11
EURO 9,61
ALTIN 495,66
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in Covid-19 testi pozitif çıktı

 BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Ergin çalışmalarını evden sürdüreceğini belirtti.

Abone ol

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Test sonucumun bugün itibarıyla pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup bu süreçte Ayvalık için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda azami özen gösterelim." 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 bakanlığa birden önemli atamalar
Vaka sayısı artıyor! Ağır hasta sayısına dikkat
Şener Şen'den üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Dünyanın konuştuğu koronavirüs aşısını yaptıranlar neler söyledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a tebrik mesajı
Trump: Koronavirüs aşısının başarısını seçimi kazanmayayım diye gizlediler
ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan Dağlık Karabağ açıklaması memnuniyet duyduk
Konya'da talihsiz ölüm: Bisikletiyle kamyonetin altında kaldı
Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İzmir'de yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı
Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İzmir’de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz
Kırmızı Oda 11. bölüm fragmanı
Yorumlar