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Konya'da talihsiz ölüm: Bisikletiyle kamyonetin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı
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KONYA'da akılalmaz kaza vuku buldu. Manevra yapan kamyonetin önünden geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü bir anda aracın altında kaldı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, Ereğli İlçesi Türbe Mahallesi Şehit Ali Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A. idaresindeki 34 ER 3136 plakalı kamyon, manevra yaparken bisikletiyle giden Osman Gök’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Gök, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osman Gök hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü eski Özel İdare müdürü Osman Gök olduğu ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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