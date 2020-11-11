Şanlıurfa'da otobüs şarampole devrildi: 32 yaralı var

ŞANLIURFA’da Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Dağyanı mevkisinde yaşandı. Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan yabancı plakalı otobüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Çok sayıda ambulans sevk edildi

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkez ile Viranşehir’deki hastanelere götürdü.

Bazı yaralıların durumu ağır

Burada tedavi altına alınan bazı yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu ve içerisinde Irak ve Lübnanlı turistlerin bulunduğu otobüsün Irak’tan Samsun’a gittiği öğrenildi.