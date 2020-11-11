MHP'li başkan Rafet Vergili açıkladı! Karabük Belediyesi’nde 50 çalışan koronavirüse yakalandı

Kurban Bayramı'ndan sonra kentte vaka sayılarını her geçen gün arttığını söyleyen Karabük'ün MHP'li Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Kentte şu anda 2 binin üzerinde hasta var. Yalnız belediyede 50’ye yakın Covid- 19 hastası söz konusu. Hemen hemen 60-70’e yakın kişi karantinada" dedi.

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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte koronavirüs hasta sayısının 2 binin üzerinde olduğunu ve böyle gitmesi durumunda vakaların daha da artacağını söyledi. Belediyede de durumun değişmediğini belirten Vergili, "Yalnız belediyede 50'ye yakın Covid- 19 hastası söz konusu. Hemen hemen 60-70'e yakın kişi karantinada." dedi.

Corona virüs döneminde alınacak tedbirleri ve belediye olarak yaptıkları uygulamaları anlatan Başkan Rafet Vergili, “Türkiye genelinde günlük 2500 hasta çıkıyorsa ve Karabük'te de bu sayı 250'yse bu çok tehlikeli bir durumdur. Burada yapılması gereken vatandaşın kendisini korumasıdır. Yapılacak başka hiç bir şey yoktur. Bu hastalık bu şekilde yayılmaya devam ederse önümüzdeki günlerde ölüm vakalarının çok daha artacağını görüyorum” diye konuştu.

Belediyede 50 hasta var

Belediyede çok sıkı tedbirler almalarına rağmen vaka sayısının arttığını söylen Vergili, “Karabük'te şuanda 2000'in üzerinde hasta var. Yalnız belediyede 50'ye yakın Covid- 19 hastası söz konusu. Hemen hemen 60-70'e yakın kişi karantinada. Benim iş gücüm bile yüzde 30 düşmüş durumda. Diğer iş yerlerinde ve kendi iş yerimde de durum böyle. Ama bu hastalığın en az yayıldığı yer bizim iş yerimiz. Biz iş yerleri ile ilgili kuralların çoğunu uyguluyoruz. Biz iş yerimizde yemekhaneleri kapattık ve işçiye paket servis vermeye başladık. İşçi olduğu yerde yemeğini yiyor. Hastalığın yayılmasını önlemek adına bu durum çok önemli. Dışarıdan gelen virüsün yayılmasını ise önledik. Bu önlemleri Karabük'te çok daha ciddi yapabilirdik” ifadelerini kullandı.

Artış Kurban Bayramı’nda başladı

Sözcü'de yer alan habere göre Kurban Bayramında tedbirlerin daha sıkı alınması gerektiğini belirten Başkan Vergili, “Hastalığın ilk günlerinde söylediklerimiz kabul ediliyordu veya edilmiyordu. Ama bunun neticesinde o dönem Karabük'te hastalık sıfırlandı. Kurban Bayramında şehir dışından insanların gelmesiyle birlikte hastalık tekrar başladı ve bugüne kadar geldi. Benim o tarihte ısrarla üstünde durduğum konu, şehir dışından gelen vatandaşların 14 gün karantina da kalmalarıydı. Kurban Bayramında sıkı önlemler alınsaydı şuanda en iyi durumda olan vilayetlerden olabilirdik” dedi.