Feryal Gülman kaç yaşında oğlu Aslan Gülman kimdir?

İş insanı Kemal Gülman bir teknede kendisinden 60 yaş küçük sevgilisi 30 yaşındaki Eda Cideli ile dudak dudağa objektiflere yakalandı. Kemal Gülman eski elşi Feryal Gülman'dan olayı bir şekilde ayrılmıştı. Peki Feryal Gülman kimdir, yaşı kaç? Oğlu Aslan Gülman kimdir yaşı kaç?

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İş insanı Kemal Gülman sevgilisi ile bir yatta dudak dudağa okjektiflere yakalandı. 90 yaşında olan Kemal Gülman torunu yaşındaki Eda Cideli ile aşk yaşıyor. 30 yaşında olan Eda Cideli'nin Kemal Gülman ile olan samimi pozlarına tepki yağdı. Peki aldatma sonrası olaylı bir şekilde eşinden boşanan Feryal Gülman kimdir?

Kemal Gülman, önceki gün torunu yaşındaki sevgilisiyle Bodrum’da lüks yatında görüntülendi. 90 yaşındaki iş adamı ve 30 yaşındaki Eda Cideli’nin görüntüleri, ‘Bu kadar olmaz’ dedirtti

Feryal Gülman kimdir?

Ankara doğumlu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Feryal Gülman İstanbul'a 7 yaşında geldi. 8 yaşındayken babasını kaybeden Feryal Gülman, bugünlerde 21 yıllık eşi olan Kemal Gülman'a açtığı boşanma davası ile adından söz ettiriyor.

21 yıllık eşi Kemal Gülman ile arasında 32 yaş farkı bulunan Feryal Gülman, iş hayatına Alarko ile başladı. Daha sonraki yllarda Amerika'dan gelen Leyla Alaton ile emlak pazarlaması grubunu kurdu. Konu ile ilgili eğitimler aldı ve seminerler verdi.

Feryal Gülman 25 yaşındayken, Ankara'dan Toki Daire Başkanlığı teklifini kabul etti. 40 kişilik bir ekip yönetti. Halkalı Konutları, Eryaman Konutları, Ataköy 7-8. kısım Konutları gibi konutların hepsi Feryal Gülman döneminde satıldı. Feryal Gülman Ankara'da 1 yıl kaldı.

1 yıl sonunda Kemal Gülman'dan gelen evlilik teklifi ile işinden istifa etti. Evlilik teklifinden 21 gün sonra Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti evlendi. Çiftin Arslan isminde bir oğlu var.

Gülman Group’un patronu 81 yaşındaki Kemal Gülman, 21 yıllık eşi 49 yaşındaki Feryal Gülman'ın açtığı boşanma davası ile boşanıyor. Feryal Gülman, boşanma dilekçesinde "onur kırıcı sadakatsizlik ve zina”yı gerekçe olarak gösterdi.

Feryal Gülman, eşinin ihaneti nedeniyle davada kendisinden 200 milyon TL manevi tazminat ve aylık 225 bin TL nafaka talebinde bulunuyor. Feryal Gülman, aylık nafakanın 200 bin TL'sini kendi için; 25 bin TL'sini ise oğlu Aslan Kemal için istediğini belirtti.

Feryal Gülman, kısa zaman önce bir magazin basınına bir röportaj verdi. Röportajda kendisine yöneltilen "Eşiniz sizi aldatsa ne yaparsınız?" sorusunu, “Aynı gün ondan ayrılırım. Üzerinde hiç düşünmeden o gün bitiririm. Böyle bir şey benim için kabul edilemez” şeklinde yanıtlamıştı.