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Can sıkan haber! Volkswagen Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçti

Alman otomotiv devi Volkswagen CEO’su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye’de kurulması planlanan yeni bir fabrika açmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Alman üretici Slovakya’daki üretim tesisini güçlendirecek.

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Türk otomotiv endüstrisinin yakından takip ettiği ” Volkswagen’in Türkiye yatırımı” beklendiği gibi olmadı. Bizzat Volkswagen CEO’su tarafından yapılan açıklamalara göre Alman otomotiv devi, Türkiye’de bir üretim tesisi kurmaktan vazgeçti.

Şirket bile kurulmuştu

Konuyla ilgili haberler ilk ortaya çıktığında Volkswagen’in yeni üretim tesisi için Türkiye’yi seçeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta şirket, bu kapsamda geçtiğimiz yılın ekim ayında Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. adında 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu.

Slovakya'daki tesise yatırım yapılacak 

Volkswagen CEO’su Herbert Diess, kısa süre önce otomobil odaklı Alman web sitesi Automobilwoche’ye yaptığı açıklamalarda koronavirüs salgını nedeniyle talebin düştüğünü belirtirken, ellerindeki üretim kapasitesinin mevcut talebi karşılamaya yeterli olduğunu ifade etti. Bu nedenle de Volkswagen, yeni bir fabrika kurmak yerine Slovakya’da bulunan mevcut tesisini büyütmeye karar verdi.

Manisa'da üretmeyi planladıkları modeller de Slovakya'da üretilecek 

Volkswagen’in Slovakya, Bratislava’da bulunan fabrikası halihazırda Touareg, Audi Q7, Audi Q8 ve Porsche Cayenne gibi modellerin üretiminden sorumluydu. Şirket, 1 milyar euro değerinde bir yatırım gerçekleştirerek buradaki üretim tesisini büyütecek ve fabrikaya bir üretim bandı daha ekleyecek. Yeni üretim bandında, şirketin Manisa’ya açacağı fabrikasında üretmeyi planladığı Passat ve Skoda Superb modelleri üretilecek.

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