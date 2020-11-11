Bakan Hulusi Akar'dan Dağlık Karabağ mesajı! 44 günde bitti ama 44 sene konuşulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı. Akar, 'Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun' ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan ordusunun kararlı mücadelesine direnemeyen Ermenistan, geri çekilerek ateşkes sağladı. Azerbaycan, ateşkesin ardından Dağlık Karabağ'da zafer ilan etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda ise Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

"Bu harekat Türk'ün uyanışıdır''

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi.

"44 sene konuşulacak"

Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun."