BIST 1.243
DOLAR 8,10
EURO 9,57
ALTIN 490,41
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Bakan Hulusi Akar'dan Dağlık Karabağ mesajı! 44 günde bitti ama 44 sene konuşulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı. Akar, 'Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Azerbaycan ordusunun kararlı mücadelesine direnemeyen Ermenistan, geri çekilerek ateşkes sağladı. Azerbaycan, ateşkesin ardından Dağlık Karabağ'da zafer ilan etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda ise Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

"Bu harekat Türk'ün uyanışıdır''

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi.

"44 sene konuşulacak"

Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun."

SON DAKİKA HABERLERİ
Kabine değişikliği olacak mı? Kulislerde öne çıkan tarih konuşuluyor
BDDK'dan kritik hamle! Yüzde 5'e çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İstanbul ilçe başkanları istişare toplantılarına katılacak
PKK'lı teröristlere mağarada büyük şok! Şifreli konuşmaları ifşa oldu
Aracı olanlar dikkat! Benzine 19 kuruş zam geliyor
Altın fiyatlarında alım fırsatı yeni rekorlar kapıda
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'a Abdullah Avcı piyangosu vurdu
Taksim'de yaşandı! Maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar gazetecilere saldırdı
Televizyoncu A.B kimdir kocası K.B'yi iç çamaşırları ile yakaladı
Arzu Demirel Birinci kimdir eşi K.B kimdir ne iş yapıyor?
Fenerbahçe'de şampiyonluk sözü yasak!
K.B kimdir kimin kocası karısının iç çamaşırları ile ifşa oldu
Yorumlar 1 yorum