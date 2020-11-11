BIST 1.243
DOLAR 8,09
EURO 9,57
ALTIN 491,14
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

ABD'de üretildi koronavirüsü öldürüyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Dünyanın baş belası koronavirüste aşı çalışmaları sürerken ABD'de çarpıcı gelişme yaşandı. Üretilen cihazın koronavirüsü öldürdüğü belirtildi.

Abone ol

ABD’nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirdiğini duyurdu.

Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor. Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs (Covid-19) içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor.

Nanowave’in, ABD'de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kabine değişikliği olacak mı? Kulislerde öne çıkan tarih konuşuluyor
BDDK'dan kritik hamle! Yüzde 5'e çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İstanbul ilçe başkanları istişare toplantılarına katılacak
PKK'lı teröristlere mağarada büyük şok! Şifreli konuşmaları ifşa oldu
Aracı olanlar dikkat! Benzine 19 kuruş zam geliyor
Altın fiyatlarında alım fırsatı yeni rekorlar kapıda
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'a Abdullah Avcı piyangosu vurdu
Taksim'de yaşandı! Maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar gazetecilere saldırdı
Televizyoncu A.B kimdir kocası K.B'yi iç çamaşırları ile yakaladı
Arzu Demirel Birinci kimdir eşi K.B kimdir ne iş yapıyor?
Fenerbahçe'de şampiyonluk sözü yasak!
Selman Öğüt kimdir aslen nereli Selman Öğüt hayatı
Yorumlar