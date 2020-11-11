İzmir'de deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi
İZMİR 6.6'lık depremin yaralarını sarmaya çalışırken bugün yine şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD depremin merkezinin Menderes ilçesi olduğunu açıkladı.Abone ol
İzmir'de 6.6'lık depremin yaraları sarılamadan yeni bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, saat 09:49'da meydana gelen 4.8 şiddetindeki depremin merkezinin Menderes ilçesi açıkları olduğunu açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2020
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 18.09 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 11.11.2020, 09:49:45 TSİ
Enlem : 37.8675 N
Boylam : 26.9818 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/GZFN9OS0UC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de bu kez AFAD ile aynı büyüklüğü verdi. Kandilli de depremin 4.8 şiddetinde olduğunu duyururken, derinlik konusunda farklı bilgi verdi. AFAD 7 kilometre derinlikte derken Kandilli 12.4 kilometre dedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2020
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/I12KQ7iiJ3
11.11.2020, 09:49:45 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 12.4 km#Kandilli