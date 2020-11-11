İzmir'de deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi

İZMİR 6.6'lık depremin yaralarını sarmaya çalışırken bugün yine şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD depremin merkezinin Menderes ilçesi olduğunu açıkladı.

Abone ol

İzmir'de 6.6'lık depremin yaraları sarılamadan yeni bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, saat 09:49'da meydana gelen 4.8 şiddetindeki depremin merkezinin Menderes ilçesi açıkları olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi de bu kez AFAD ile aynı büyüklüğü verdi. Kandilli de depremin 4.8 şiddetinde olduğunu duyururken, derinlik konusunda farklı bilgi verdi. AFAD 7 kilometre derinlikte derken Kandilli 12.4 kilometre dedi.