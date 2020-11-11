BIST 1.243
DOLAR 8,09
EURO 9,57
ALTIN 491,14
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

İzmir'de deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi

İZMİR 6.6'lık depremin yaralarını sarmaya çalışırken bugün yine şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD depremin merkezinin Menderes ilçesi olduğunu açıkladı.

Abone ol

İzmir'de 6.6'lık depremin yaraları sarılamadan yeni bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, saat 09:49'da meydana gelen 4.8 şiddetindeki depremin merkezinin Menderes ilçesi açıkları olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi de bu kez AFAD ile aynı büyüklüğü verdi. Kandilli de depremin 4.8 şiddetinde olduğunu duyururken, derinlik konusunda farklı bilgi verdi. AFAD 7 kilometre derinlikte derken Kandilli 12.4 kilometre dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Can sıkan haber! Volkswagen Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçti
Kabine değişikliği olacak mı? Kulislerde öne çıkan tarih konuşuluyor
BDDK'dan kritik hamle! Yüzde 5'e çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İstanbul ilçe başkanları istişare toplantılarına katılacak
PKK'lı teröristlere mağarada büyük şok! Şifreli konuşmaları ifşa oldu
Aracı olanlar dikkat! Benzine 19 kuruş zam geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
İhvan'dan Suudi Arabistan'a tepki
Müyesser Yıldız: 15 Temmuz soruşturulmalı, gerçek sorumlular hala dışarıda
Selman Öğüt kimdir aslen nereli Selman Öğüt hayatı
Samatta'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Hakan Ural eşi Ezgi Can Ural yaşı kaç kimdir?
65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi! Listede 12 şehir var
Yorumlar