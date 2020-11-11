BIST 1.243
DOLAR 8,10
EURO 9,57
ALTIN 490,41
HABER /  SPOR
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor

Zlatan Ibrahimovic'in hayatı 'I am Zlatan' isimli otobiyografisine dayandırılarak İsveç yapımı bir filmle beyaz perdeye taşınıyor. Eylül ayında çekimlerine başlanan film 2021 sonbaharında vizyona girecek.

Abone ol

Dünya futbolunun en ikonik yıldızlarından Zlatan Ibrahimovic'in hayatının ilk dönemi beyazperdeye taşınıyor.

Ibrahimovic'in 'I Am Zlatan' isimli otobiyografisinden kesitler sunacak olan filmde ünlü yıldızın 11-13 yaşları ile 17-23 yaşları arası konu edilicek. Dominic Andersson Bajraktati ve Granit Rushiti isimli amatör oyuncular tarafından canlandırılacak filmin Jens Sjögren yapıyor.

Eylül ayında çekimlerine başlanan filmin 2021 sonbaharında seyirci ile buluşması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi
Can sıkan haber! Volkswagen Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçti
Kabine değişikliği olacak mı? Kulislerde öne çıkan tarih konuşuluyor
BDDK'dan kritik hamle! Yüzde 5'e çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İstanbul ilçe başkanları istişare toplantılarına katılacak
PKK'lı teröristlere mağarada büyük şok! Şifreli konuşmaları ifşa oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İhvan'dan Suudi Arabistan'a tepki
Müyesser Yıldız: 15 Temmuz soruşturulmalı, gerçek sorumlular hala dışarıda
Selman Öğüt kimdir aslen nereli Selman Öğüt hayatı
Samatta'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Hakan Ural eşi Ezgi Can Ural yaşı kaç kimdir?
K.B kimdir kimin kocası karısının iç çamaşırları ile ifşa oldu
Yorumlar