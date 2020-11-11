Dağlık Karabağ'daki ateşkes! İngiltere memnuniyetle karşıladı

İNGİLTERE Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'a ilişkin varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha fazla can kaybını önlemek için zor kararlar aldılar" ifadelerini kullandı.

'Kalıcı barış' çağrısı

Çatışmayı sona erdiren anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirten Dominic Raab; taraflara, vatandaşlarının çıkarları için kalıcı bir barış anlaşmasına varmaları amacıyla birlikte çalışmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.