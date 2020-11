Dağlık Karabağ'daki ateşkes! İngiltere memnuniyetle karşıladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha fazla can kaybını önlemek için zor kararlar aldılar" ifadelerini kullandı.

'Kalıcı barış' çağrısı

Çatışmayı sona erdiren anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirten Dominic Raab; taraflara, vatandaşlarının çıkarları için kalıcı bir barış anlaşmasına varmaları amacıyla birlikte çalışmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

The UK welcomes agreement by Azerbaijan & Armenia to end the #NagornoKarabakh conflict.



They have made difficult decisions to prevent further loss of life. We encourage all sides to continue working together for a lasting peace settlement in the interests of their citizens