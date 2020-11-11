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Dolar/TL 8.09 seviyesine geriledi! BDDK'ın swap hamlesi etkiledi

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Yeni güne 8.18 TL seviyesinde başlayan dolar/TL, BDDK'nın yabancı bankalar için swap limitlerini esnetme kararı sonrası 8.09'a kadar çekildi.

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Piyasalar, Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimlerin ardından ekonomi yönetiminden gelen mesajlara odaklanmış durumda...

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen piyasa dostu mesajların etkisiyle dolar/TL, dünkü piyasa kapanışın ardından 8.18 düzeyinde dengeli bir seyir izledi. 

Son durum!

BDDK hamlesi etkiledi

Güne yatay başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'dan gelen yabancı banka swap limitlerini esnetme hamlesiyle birlikte 8.09 seviyelerine kadar geriledi. Euro/TL ise 9.56 düzeyinde el değiştiriyor. 

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