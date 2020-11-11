Geleceğin iletişimcileri de iletişimin geleceği de TRT'de

TRT 2'de 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Geleceğin İletişimcileri Haftası”, sektörün önde gelen isimleriyle söyleşi programlarına ve ödül törenine ev sahipliği yapacak.

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2015 yılından beri düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün deneyimli iletişimcileriyle gençleri bir araya getiriyor. Bu yıl yepyeni bir formatla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan yarışmanın heyecanı 5 gün boyunca devam edecek.

16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve ödül töreninin yapılacağı 20 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek olan söyleşi programları her gün sektörün önde gelen 6 ismini konuk edecek. Aynı zamanda yarışmaya katılan çalışmaları değerlendiren jüri üyeleri arasında yer alan aralarında; Okan Bayülgen, Pelin Çift, Birol Güven, Kübra Par, Seda Öğretir gibi isimlerin de yer aldığı konuklar, söyleşilerde deneyimlerini ve iletişimin geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaşacak.

Söyleşi programlarında her kategorinin ilk 3 finalisti açıklanarak ödül töreni öncesi heyecan katlanarak artacak. 20 Kasım Cuma günü TRT 2’de canlı yayımlanacak ödül töreninde ise ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl pandemi sebebiyle ödül töreni önceki yıllardan farklı olarak sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

16-20 Kasım “Geleceğin İletişimcileri Haftası”nda ünlü isimlerin katılımıyla TRT 2’de ekrana gelecek söyleşi programları şu şekilde;

16 Kasım 20.00

1. Gün - TELEVİZYON YAYINCILIĞI

Kısa Film

- Faruk Güven

- Mehmet Açar

Belgesel Film

- Süleyman Tezgel

- Alin Taşçiyan

Televizyon Programı

- Pelin Çift

- Okan Bayülgen

17 Kasım 20.00

2. Gün - HABER YAYINCILIĞI

İnternet Haberi

- Mete Çubukçu

- Yusuf Özhan

Televizyon Haberi

- Kübra Par

- Selim Atalay

Televizyon Haberi-2

- Deniz Bayramoğlu

- Seda Öğretir

18 Kasım 20.00

3. Gün – RADYO YAYINCILIĞI

Radyo Belgeseli

- Ali Fuat Gülmez

- Harun Yöndem

Radyo Drama

- Ahmet Akçakaya

- Servet Pandur

Radyo Programı

- Acar Acartürk

- Erhan Konuk

19 Kasım 20.00

4. Gün – İNTERNET YAYINCILIĞI-EV HAYAT DOLU

İnternet Sitesi

- Levent Erden

- Arda Kutsal

Sosyal Medya Projesi

- Mennan Şahin

- Doğukan Gezer

Ev Hayat Dolu

- Sinan Canan

- Birol Güven