Efkan Ala kimdir nereye atandı Efkan Ala şuanki görevi nedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile Efkan Ala AK Parti'de Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Bu haberin ardından Efkan Ala kimdir, aslen nereli araştırması başladı. 61-62 ve 64. hükümetlerde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Efkan Ala Erzurum Oltu doğumlu ve 55 yaşında. Eşi ise Gülseren Ala'dır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Efkan Ala Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Efkan 61-62 ve 64. hükümetlerde İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Bu atamanın ardından Efkan Ala'nın hayatı merak konusu oldu. Efkan Ala aslen Erzurum Oltulu ve 55 yaşında. Gülseren Ala ile evli olan Efkan Ala iki çocuk babasıdır.

Efkan Ala kimdir: Efkan Ala, 21 Şubat 1965 tarihinde Gönül ve Temel Ala çiftinin çocuğu olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde doğdu.

Efkan Ala eşi Gülseren Ala

İlk öğrenimini Oltu ilçesine bağlı Çanakpınar köyünde tamamladı. Orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam hatip lisesi'nde tamamlamasının ardından 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İktisat alanında yaptı.1988 yılında kaymakamlık stajına başladı.

İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere'de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı, Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli'de vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik görevlerinde bulundu.

13 Şubat 2003 tarihinde Batman valiliğine atandı. Batman valiliğinden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne atandı. 10 Eylül 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 61. ve 62. Türkiye Hükümetlerinde dışarıdan atama yolu ile İçişleri Bakanlığı'na atandı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bursa milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 24 Kasım 2015 tarihinde Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde yeniden İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı görevine devam etti. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti.

Türk bürokrat, siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanlığı görevini Aralık 2013 ve Mart 2015 tarihleri arasında sürdürmüş, 24 Kasım 2015 tarihinde tekrar başlamıştır. Bu görevinden önce 2007 ve 2013 yılları arasında Başbakanlık müsteşarlığı görevini sürdürmüştür. 2003 ve 2004 yılları arasında Batman, 2004 ve 2007 yılları arasında ise Diyarbakır valisi olarak görev yapmıştır.

Efkan Ala, 31 Ağustos 2016 tarihinde yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Ala'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Süleyman Soylu atandı. Ala, AK Parti'den 26. ve 27. dönem Bursa Milletvekili olarak seçildi.

Gülseren Ala ile evli olan Efkan Ala iki çocuk babasıdır.