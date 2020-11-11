İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın istifasına yorum

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Berat Albayrak'ın bakanlık görevinden istifasını değerlendirdi. Akşener, "Milletin hazinesinin bunca zamandır teslim edildiği, bu ciddiyetsizliğin, bu beceriksizliğin açtığı yaraların, süratle tamir edilmesi gerekiyor" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. Akşener, Berat Albayrak'ın bakanlık görevinden istifası ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Albayrak'a acil şifalar dileyen Akşener, 'Ne var ki; kendisinin gelişi de, gidişi de, bu ciddiyetsiz yönetim anlayışının, devletimizin düşürüldüğü gülünç durumun, ibretlik bir vesikası' ifadelerini kullandı.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün; Tarih bilenlerin, kadir-kıymet bilenlerin, 82 yıllık hasretinin yıldönümüydü.

Büyük Türk Milleti, cennet vatanımızda, alnımızın değdiği toprağın her köşesini, milletine seccade yapan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal kahramanlarını, çok sevdi.

Kalpleri olup hissetmeyenler, Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup işitmeyenler, anlamasa da, Türk Milleti, büyük kahramanına, sevgisinden, vefasından asla vazgeçmedi.

İşte o yüzden; O’nun aziz hatırası, her 10 Kasım’da, vatanın her köşesinden, saat 9’u 5 geçe yeniden doğuyor.

Gururla izliyoruz, minnetle anıyoruz. Mavi Gözlü Bozkurtumuzun ve silah arkadaşlarının ruhları şad, mekanları Cennet olsun.

"Karabağ Azerbaycan'ındır''

Dünyanın diken üstünde olduğu bugünlerde, Türk’ün, makus talihini adım adım yendiği, bir büyük destanı yakından takip ediyoruz.

Azerbaycan Türk Ordusu, işgal altındaki vatan topraklarında, ay-yıldızı dalgalandırmaya devam ediyor.

Şuşa’dan gelen müjdenin, hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir.

28 yıldır, bıkmadan usanmadan haykırdığımız gibi. Karabağ Azerbaycan’dır.

ABD seçimleri

Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkanlık seçimi vardı. Bu noktadan sonra, bölgesel ve global etkilerinin yanında, bizim için önemli olan, ABD’nin Türkiye ile ilişkileri, ve Türkiye’nin milli çıkarlarıyla ilgili nasıl bir duruş sergileyeceğidir.

Amerika elbette dünya üzerindeki hakim güçlerden biri. Ancak, bizim için önemli olan, Amerikan başkanının Türk siyasetine nasıl baktığı değil, Türkiye’nin milli çıkarlarının, nasıl korunup kollanacağıdır.

Bu açıdan baktığımızda, Trump dönemi, hiç de iyi bir dönem değildi.Biden farklı mı olacak, onu zaman gösterecek. Artık yeni bir döneme girdik.

Trump döneminde “Ahbap-çavuş” boyutuna indirgenen ilişkilerin, yeniden devletlerarası bir kimlik kazanmasını umuyoruz.

Diplomasi, kişisel ahbaplıklar üzerinden değil, liyakatli kadrolar üzerinden ve akıllıca yürütülmelidir. Türkiye’nin ciddi ve güçlü bir diplomasi geleneği var. Bu gücün ve ciddiyetin, yeniden devreye alınmasını bekliyoruz.

Albayrak'ın istifası

Biliyorsunuz, Damat Bakan gitti… Kendisine acil şifalar diliyoruz. Ne var ki; kendisinin gelişi de, gidişi de, bu ciddiyetsiz yönetim anlayışının, devletimizin düşürüldüğü gülünç durumun, ibretlik bir vesikası.

Eski Damat Bakan’ın istifa sürecinde, Sayın Erdoğan’ın internet ve sosyal medya yasaklarında neden bu kadar ısrar ettiğini daha iyi anladık… Kendisi lafa geldi mi, ‘Biz devlet yönetiyoruz devlet…’ diye, parmak sallarken, geçtiğimiz dönemde bir bakanı Twitter, son olarak da damadı, Instagram üzerinden istifa etti. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde, artık her bakan kendine göre bir sosyal medya mecrası seçip, oradan istifa ediyor. Önümüzdeki süreçte, kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin, yani Tarım Bakanı’nın da, TikTok’ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz…”

“Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? 18 yılda, hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Haydi ülkeyi düşürdüğünüz durumdan utanmıyorsunuz, Bari 5000 yıllık Türk Devlet geleneğimizden utanın. Bari atalarımızın şanlı mirasından utanın. Ayıptır, ayıp.

“Milletin hazinesinin bunca zamandır teslim edildiği, bu ciddiyetsizliğin, bu beceriksizliğin açtığı yaraların, süratle tamir edilmesi gerekiyor. İlk günden beri uyardık. ‘Damadına her ay yeni paket açıklatma. Damadı paketle, Türkiye nefes alsın’ dedik. Nitekim, eski damat Bakan, Sayın Albayrak, istifa metninde, ‘Allah sonumuzu hayreylesin’ diyor. El hak doğru. Geç de olsa, memleketin gerçekleriyle yüzleşmiş olmasını, böyle bir öz eleştiri yapmasını olumlu karşılıyoruz. Bunları biz söyleyince inanmayan, Sayın Erdoğan’dan da bu özeleştiri doğrultusunda, geç kalınmış adımları atmasını bekliyoruz.”