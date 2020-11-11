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İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen 'Yıldırım-4' operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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