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Galatasaray'da Ahmed Musa bombası! Yönetim görüşmeye gidiyor

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarı sonrası Ahmed Musa'nın menajeri ile görüşmek için randevu alındı.

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Yaz transfer dönemini büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray yönetimi aldığı seçim kararına rağmen ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla istediği Ahmed Musa konusunda şimdiden resmi temaslara başlama kararı aldı.

Bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızı kaptırmak istemeyen yönetimin, Musa'nın menajerinden randevu aldığı öğrenildi. Kısa süre içinde kritik zirvenin yapılması bekleniyor.

"Çok büyük güç katacak"

Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Tam ihtiyaçlarımıza göre bir isim. Bonservisi elinde olması büyük avantaj. Bize çok büyük güç katacak kalitede" diye konuştuğu öğrenildi.

Sol kanat ve forvette görev yapan tecrübeli yıldızın birçok talibinin olması yönetimi tedirgin ediyor. Sarı- Kırmızılılar bu nedenle Musa için tüm şartları seferber edecek.

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