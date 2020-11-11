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Yunanistan'a kaçacaklardı! FETÖ şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski hakim, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.  

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Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmalar sonunda  durdurdukları araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski hakimler Ü.C. ve Z.U.'yu yakalayarak, gözaltına aldı.

ByLock kullandıkları da belirlenen Ü.C. ve Z.U., emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Ü.C. ve Z.U., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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