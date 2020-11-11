Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Joe Bıden'i erken tebrik etmesiyle ilgili olarak "CHP'nin daha ilk dakikada kutlama mesajı nedir? Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar;

- Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır.

- Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.

''Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız''

- Biden'ın geçmişteki sözleri, çelişkileri ve mesafeli tutumları, iyimserliğimizin önüne set çekmektedir. Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız. Hamdolsun Türk oğlu Türk'üz. Önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikadır. Yine de temkinli ve tedbirli bekleyiş içindeyiz. Hakkımızı hukukumuzu hiçbir zaman yedirmeyeceğiz. Meğer ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış.

Kılıçdaroğlu'na tepki

- Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden’i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu, meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir. Tek kelimeyle kepazelik. CHP'nin daha ilk dakikada kutlama mesajı nedir? Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Daha sonuçlar belli olmadan kutlama mesajı neyin nesidir? Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla iletişim kurmak istemiştir. Bugün Türkiye'de devlet krizi değil muhalefet krizi vardır. Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar.

''Tarihi rövanş alınmıştır''

- Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı terörist devlet Ermenistan’dan sorulmuştur.

''30 yıldır zulüm dönemi kapanmıştır''

- Azerbaycan'da 30 yıldır zulüm dönemi kapanmış, işgal süreci sona ermiştir. Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasındaki anlaşmaya göre 10 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere muzaffer Türk askerinin zaferi tescillenmiştir.