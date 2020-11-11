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Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife hayatını kaybetti

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Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin öldüğünü duyurdu.

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Bahreyn Kraliyet yetkilisi, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Bahreyn medyası haberinde, "Majesteleri Kral Hamad bin Isa Al Khalifa'nın emriyle Kraliyet Mahkemesi, ABD'nin Mayo Klinik Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybeden Başbakan Halife bin Selman el-Halife'nin yasını tutuyor" ifadelerine yer verildi.

Bahreyn'in eski hükümdarı Salman'ın ikinci oğlu Prens Halife’nin 24 Kasım 1935'te doğduğu,  1971'te krallığın ilk başbakanı olduğu ve 50 yıl 296 gün ile başbakanlık görevini dünyanın en uzun süreli yapan kişini haline geldiği ifade edildi.

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