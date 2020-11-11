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Denizli'de güvenlik görevlisi kadına motosiklet çarptı

Demirören Haber Ajansı
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DENİZLİ'de Sultan Karahan (41) yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Sefa Çegeli (42) yönetimindeki 20 AEP 952 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan, bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olan Sultan Karahan'a çarptı.

Sultan Karahan kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çegeli, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Sultan Karahan'ın cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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