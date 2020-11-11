Kocaeli'de SMA hastası minik Hamza'nın kurtulması için 19 milyon lira gerekiyor

"Yutkunamıyor ve karnında tüp takılı"

Hamza'nın tedavisi için şu ana kadar 2 milyon lira topladıklarını söyleyen Şeyma Abauljout, "Hamza, SMA Tip-1 hastası, bu hastalık ilerleyici, şiddetli, ağır bir kas hastalığı ve bu hastalığın tanısı 3 aylıkken Hamza'ya konuldu. Hamza şu anda solunum desteği alıyor, onun dışında yutkunamıyor ve karnında tüp takılı. Bu tüple mamasını verebiliyoruz, kasları zayıf olduğu için öksüremiyor ve ciğerlerinde birikme oluyor" dedi.