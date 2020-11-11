Kocaeli'de SMA hastası minik Hamza'nın kurtulması için 19 milyon lira gerekiyor
20 aylık Hamza Abauljout 3 aylıkken Raif ve Şeyma çifti oğullarının SMA hastalığına yakalandığını öğrendi. 21 milyon liraya ABD’de gen tedavisi uygulanması gereken Hamza için başlatılan kampanya ile 2 milyon lira toplandı. Aile geri kalan miktar için yardım istedi.
Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi'nde yaşayan Suudi Arabistan vatandaşı Raif Abauljout ile Türk eşi Şeyma Abauljout’un 20 aylık oğulları Hamza Abauljout’a 3 aylıkken SMA Tip-1 tanısı konuldu. Yatağa bağlı, karnından mideye uzanan hortumla beslenen ve boynunu da destek olmadan tutamayan Hamza'nın sağlığına tamamen kavuşabilmesi için sadece birkaç ülkede yapılan gen tedavisi uygulanması gerekiyor.
Tedaviyi karşılayacak imkanları olmayan Abauljout ailesinin, Hamza'nın gen tedavisinin uygulanacağı ABD'deki hastane için 21 milyon liraya ihtiyacı var.
"Yutkunamıyor ve karnında tüp takılı"
Hamza'nın tedavisi için şu ana kadar 2 milyon lira topladıklarını söyleyen Şeyma Abauljout, "Hamza, SMA Tip-1 hastası, bu hastalık ilerleyici, şiddetli, ağır bir kas hastalığı ve bu hastalığın tanısı 3 aylıkken Hamza'ya konuldu. Hamza şu anda solunum desteği alıyor, onun dışında yutkunamıyor ve karnında tüp takılı. Bu tüple mamasını verebiliyoruz, kasları zayıf olduğu için öksüremiyor ve ciğerlerinde birikme oluyor" dedi.
"Hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz"
Anne, Abauljout "Bu birikmeyi dışarı atmak için öksürtme cihazı kullanıyoruz 4 saatte bir. Gün boyunca ne kadar boş vaktimiz olursa sürekli fizik tedavi, solunum terapisi ve yutma çalışmaları yaptırarak, hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bir kampanya başlattık, şu ana kadar 2 milyon liraya yakın bir para topladık. 19 milyon liraya yakın paraya daha ihtiyacımız var. "