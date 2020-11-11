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Denizli'de 9 mahalledeki kafe ve kahvelere 'koronavirüs' kısıtlaması

Demirören Haber Ajansı
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DENİZLİ'de Acıpayam Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 9 mahallede bulunan kahve, kafe ve çay ocağı gibi işletmelerin 14 gün süreyle kapatılmasına karar verdi.

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Acıpayam İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle yeni önlemler alındığı belirtildi.

Halk sağlığının korunması için tedbirlerin artırıldığı vurgulanan açıklamada, "11 Kasım 2020 saat 24.00 itibariyle Akalan, Alaattin, Dedebağı, Dodurga, Gümüş, Kumavşarı, Yassıhöyük, Yazır, Yeşilyuva mahallelerinde kıraathane, kafe, kahvehane, çay ocağı gibi işletmelerin 14 gün boyunca kapatılmasına karar verilmiştir.

Lokanta restoran, yemek salonu, tost salonu gibi yemek hizmeti sunan iş yerlerinin 14 gün süreyle müşteri kabul etmemesine, sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilmesi karara bağlanmıştır" denildi.

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